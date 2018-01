Ponte não pode nem empatar com Mogi A Ponte Preta quer manter o sonho da classificação no Campeonato Paulista. Para tanto, terá que vencer o Mogi Mirim neste domingo, às 17 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quarta rodada do Grupo 1 do Campeonato Paulista. Em dois jogos disputados até agora, a Ponte decepcionou e acumula duas derrotas. Será a estréia do time diante de sua torcida. Para mudar a difícil situação, o técnico Abel Braga vai promover algumas mudanças. O zagueiro Marinho retorna ao time após cumprir suspensão, no lugar de Luís Carlos. Na lateral-direita, Luciano Baiano roubou a vaga de Daniel. No meio-campo, o ineficiente Hernani vai para o banco de reservas e dá lugar ao atacante Sérgio Alves. "O Sérgio vai jogar mais como um quarto homem de meio de campo, recuando um pouco mais", afirmou Abel. No Mogi Mirim o técnico Luis Carlos Winck contará com a estréia do atacante Cléber, ex-Portuguesa. Na ala direita, Alexandre Chagas, apesar de não estar bem fisicamente, deve ocupar a vaga de Passos. O Mogi conquistou até agora apenas um ponto na competição.