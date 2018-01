Ponte não se ilude com a liderança Terminar a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro na liderança, com 20 pontos, não basta para empolgar os torcedores da Ponte Preta, já precavidos com a história recente do clube. Afinal, o filme do ano passado parece estar se repetindo. Na ocasião, o time de Campinas permaneceu na ponta da tabela por apenas uma rodada (a terceira) e, depois, terminou a competição no bloco intermediário. "Infelizmente, o time não conseguiu manter o mesmo nível até o final da competição. Mas este ano, apesar do campeonato ser muito longo, a gente espera que a Ponte mantenha o mesmo nível", afirmou o goleiro Lauro. Para a próxima partida, sábado, contra o São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli, o técnico Vadão não poderá contar com o lateral-direito Rissut, suspenso com três cartões amarelos. Em seu lugar, Luciano Baiano deverá ser escalado. O restante do time deve ser o mesmo que venceu o Juventude, por 3 a 1, sábado, em Caxias do Sul. Nesta segunda-feira, a diretoria da Ponte confirmou a saída do atacante Roberto Santos, que participou apenas de alguns jogos no Campeonato Paulista. Ele entrou em um acordo e acabou acertando sua rescisão de contrato.