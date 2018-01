Ponte não vai emprestar Washington Mesmo admitindo perder o artilheiro Washington para o Campeonato Brasileiro, a direção da Ponte Preta não pretende emprestá-lo ao Corinthians ou qualquer outro clube. "Nossa intenção é vendê-lo, de preferência para o exterior", confirmou o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlin. O dirigente, porém, não quis relacionar sua posição à pendência jurídica que existe entre os dois clubes, ainda com relação à venda do zagueiro Fábio Luciano no início da temporada."O valor do Washington é alto para o mercado nacional", justificou. O atacante já retornou de suas férias e segue treinando junto com o elenco, em Campinas. Após ter sido o artilheiro do Campeonato Paulista, com 16 gols, e da Copa do Brasil, com 11 gols, a sua transferência para o exterior chegou a ser dada como certa. Times como a Fiorentina da Itália e o Bordeaux da França, chegaram a manifestar oficialmente o interesse pelo atleta, mas se recusaram a pagar os US$ 6 milhões pedidos pelos dirigentes pontepretanos. No Brasil, o Corinthians tentou levar o atacante, em princípio, tentando pagar sua multa rescisória, que seria em torno de US$ 1,2 milhão. Esta tentativa frustrada obrigou a direção da Ponte a prorrogar seu contrato até dezembro de 2004, com uma multa de US$ 10 milhões. O Corinthians, agora, estaria pretendendo emprestar o jogador. Independente da saída de Washington, o clube segue procurando outro atacante para reforçar seu elenco. O centroavante Demétrius,campeão português deste ano com o Boavista, esteve nos planos, mas o salário pedido foi considerado muito alto pelos dirigentes. Por outro lado, o atacante Narcízio esteve no Majestoso acertando sua saída do clube. O seu passe ainda pertence ao time de Campinas, mas estava emprestado ao Paraná Clube desde julho do ano passado. O elenco realiza esta semana exames físicos e médicos, já contando com dois reforços: o meia Marquinhos, da Portuguesa de Desportos, e o lateral-esquerdo André Silva, do Vasco da Gama.