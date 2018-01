Ponte não vai perder com artilheiro fujão A diretoria da Ponte Preta garante que não sofrerá prejuízo com o atacante Fabrício Carvalho, que abandonou o clube há 10 dias após litígio salarial. Artilheiro do time no Campeonato brasileiro, com 10 gols, ele abriu a oportunidade para a escalação do argentino Dario Gigena, que se transformou no grande herói do dérbi ao marcar três gols sobre o Guarani. Para o vice-presidente do clube, Marco Antoônio Eberlin, o clube deve apenas "pouco mais de R$ 17 mil ao Fabrício". O jogador, porém, seguindo orientação de seus advogados se refugiou em Andradina-SP, onde mora, na espera de uma decisão da Justiça do Trabalho. Ele já estaria negociando sua ida para outros clubes, como Atlético-PR e Corinthians. "A família toda garantiu que a Ponte Preta não será prejudicada em qualquer tipo de negociação", disse, estranhamente, o dirigente. Se ganhar o atestado liberatório, o atacante ficará livre para acertar com qualquer clube. Na volta aos treinamentos dos jogadores da Ponte Preta nesta terça-feira, o argentino Gigena voltou a chamar a atenção. O furador de defesas, "El Topo", como era chamado no seu país, continuou dando entrevistas e sendo assediado pelos torcedores após o sucesso no dérbi. Ele já disse que pretende renovar seu contrato com o clube para a próxima temporada, prometendo até tatuar um macaco no seu corpo, que já conta com outras oito tatuagens. Por outro lado, o lateral-esquerdo Alan já foi liberado do hospital após passar por uma cirurgia no maxilar. Ele chegou a acusar de "maldoso" o lateral bugrino, Ruy que o acertou com uma cotovelada. O técnico Abel Braga, aliviado, agora vai pensar em como escalar o time para enfrentar o Corinthians, domingo, no Pacaembu. O zagueiro Gabriel, com três amarelos, será substituído por Rodrigo, que também volta de suspensão automática. Ronildo deve ser o lateral no lugar de Alan e existe a expectativa pela liberação do experiente volante Romeu.