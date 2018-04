Ponte nega proposta do Tottenham Nem São Paulo, nem Grêmio. O destino do artilheiro Washington pode ser o futebol inglês, mais especificamente o Tottenham, da primeira divisão. A informação foi divulgada pelo tablóide inglês The Sun, dando conta que o clube poderá pagar US$ 10,7 milhões pelo atacante, além da jovem-revelação Adrianinho. A direção da Ponte não confirmou a transação, mas admitiu que vários empresários estão autorizados a negociar em nome do clube. O vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlim, garante que, por enquanto, não recebeu nenhuma proposta. "Conversamos com vários agentes FIFA e, a qualquer momento, podemos receber uma proposta oficial", comentou Eberlim. O gerente de futebol do Tottenham, Glenn Hoddle, no entanto, garante que a negociação está bastante avançada e que um dos fatores positivos é a descendência dos jogadores. Washington tem origem italiana, enquanto Adrianinho é de família austríaca. Os dois, portanto, teriam condições de atuar com passaporte europeu. Independente desta negociação, a Ponte Preta aguarda mesmo uma proposta oficial do São Paulo ou do Grêmio para se desfazer do atacante. O empréstimo do volante Mineiro para o Cruzeiro está estagnado, mas o clube continua atrás de uma maneira para estabilizar suas contas. Os jogadores continuam treinando na fazenda Santa Filomena, em Jarinu, se preparando para a estréia no torneio Rio-São Paulo, domingo, contra o Vasco da Gama, no estádio de São Januário.