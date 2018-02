Ponte: paciência de Abel por um fio O relacionamento entre o técnico Abel Braga e a torcida da Ponte Preta não anda nada amigável. Na vitória contra a Internacional, de Limeira, por 2 a 0, ontem, o técnico foi mais uma vez hostilizado pelos torcedores que protestaram com a saída de Adrianinho e Sérgio Alves. O treinador tentou manter a calma e apenas disse que a entrada dos jovens Vaguinho e Angelo mudou o panorama da partida e o time conseguiu depois disso marcar os dois gols da vitória. Mesmo assim ele afirmou "que paciência tem limite." Quem também não ficou nada contente com as críticas foi o atacante Fabrício Carvalho. O jogador foi muito xingado, mas deu a volta por cima e fez o segundo gol da Ponte. "Sou honesto e profissional. Se a torcida e a diretoria quiserem que eu saia, procuro outro time". Não seria o primeiro. O zagueiro Marinho, que sumiu do clube, foi afastado do elenco. Rodrigo, outro zagueiro, ganhou alguns dias de folga para esfriar a cabeça depois de manifestar o desejo de deixar o clube. Além de atritos com a torcida, Abel também está se desentendendo com a imprensa de Campinas. Depois do jogo de domingo, o treinador disse que é muito fácil os comentaristas ficarem criticando das cabines, porque o negócio no campo é bem diferente. No treino da última sexta-feira, Abel Braga já havia reunido toda a imprensa e pedido um pouco mais de apoio. Ele desabafou e afirmou que não era covarde e que os jovens jogadores mereciam mais carinho e atenção. Apesar do mau futebol do time e da tensão no clube, a Ponte Preta está livre do descenso para a Série A2. O time soma sete pontos e divide a liderança do Rebolo com União São João, Marília e América. Seu próximo jogo será contra o América, em São José do Rio Preto.