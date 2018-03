Ponte pede paz à sua torcida Ao contrário do que espera o Botafogo, o time será muito bem recebido em Campinas. A diretoria da Ponte Preta está incentivando sua torcida a dar exemplo nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. A venda dos 16 mil ingressos foi acompanhada com uma bandeira de plástico com o escudo do time, na qual está estampada a frase de "maior torcida do interior do Brasil". Além disso, um panfleto pede a participação ativa da torcida, mas sem violência. O principal objetivo da diretoria é mostrar à Federação Paulista que o Moisés Lucarelli tem condições de ser palco das finais do Campeonato Paulista, seja contra Santos ou Corinthians. O time realiza amanhã cedo um treino técnico no estádio como apronto para o segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista. Os portões do estádio serão abertos para a torcida passar ao time o clima de decisão que envolve a partida contra o Botafogo. Os torcedores estão otimistas, confiando numa vitória. Tanto é que os ingressos estão se esgotando. A expectativa é que neste sábado, na parte da manhã, nenhum bilhete seja mais encontrado. Para se classificar para a final do Paulistão a Ponte precisa de uma vitória simples. Na primeira partida, o Botafogo venceu por 2 a 1, no Santa Cruz, e agora joga pelo empate.