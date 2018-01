Ponte pega Guarani e tenta quebrar tabu O dérbi de Campinas neste sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, deixa um dos rivais, a Ponte Preta, com o desafio de quebrar outro tabu. Os donos da casa querem encerrar o jejum de quase 20 anos sem vitórias dentro do Majestoso. Ano passado a Ponte ganhou por 4 a 2, no Brinco de Ouro, derrubando uma série de 15 anos sem vitórias sobre o Guarani e 25 anos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Desde o dia 10 de julho de 1983, quando venceu por 1 a 0, os pontepretanos não têm o prazer de derrubar seu rival em casa. Foram dez jogos, com seis empates e quatro vitórias do rival. No saldo de gols a vantagem também é do time do Brinco, com 15 marcados e apenas oito sofridos. No último confronto, dia 23 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, mesmo no Majestoso o Guarani venceu por 3 a 1. Mas a vitória sobre o Guarani ganhou uma dimensão maior pela fraca campanha que realiza a Ponte Preta no campeonato. Após 12 rodadas figura apenas em penúltimo lugar, com apenas dez pontos ganhos. Uma vitória pode significar a redenção, assim como a derrota pode deixar o time numa situação crítica na tabela. "Sabemos da importância deste jogo não só pela rivalidade, como também para nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. O time todo sabe a responsabilidade e acredito muito nos meus jogadores", disse o técnico Abel Braga. Para este jogo, o treinador tem dois desfalques certos. Os laterais Marquinhos e Ronildo, suspensos, dão lugar a Mantena e Alan, respectivamente. Novas alterações ainda podem acontecer, mas Abel só promete divulgar o time momentos antes da partida. O meia Luizinho Vieira pode ser a surpresa, entrando no lugar de Adrianinho ou Sérgio Alves. A vida do Guarani também não é das melhores. Apesar de estar em melhor situação que a rival, com 15 pontos conquistados, a vitória serviria para esquecer as duas derrotas consecutivas para Coritiba e Santos e poder sonhar com a possibilidade de voltar a disputar a Copa Libertadores da América, ausente desde 1989. Para buscar a quinta vitória no Brasileirão, Pepe também tem duas baixas confirmadas: o volante Emerson, suspenso, e o meia Reinaldo, que está servindo à Seleção Brasileira Sub-20. Se o treinador não resolver inovar, Leandro Guerreiro e Esquerdinha serão os substitutos naturais.