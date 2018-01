Ponte pega Remo de olho no Paulista A Ponte Preta nesta semana está se concentrando para a partida contra o Remo, quinta-feira, às 20h30, em Belém. Esta partida é válida pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Apesar de uma partida complicada contra o Remo, o técnico Nelsinho Baptista não se esquece do Campeonato Paulista, onde está de olho na vantagem de atuar por empates nas semifinais. "Temos que assegurar a primeira colocação. A vantagem nas semifinais do Paulista é importante", explica o treinador. Para isso, o time teria que conquistar dois pontos contra Rio Branco, em Americana, no domingo. A Ponte é líder na competição estadual, com 28 pontos, e precisa de dois pontos para não depender dos resultados de Corinthians e Santos, outros dois times já classificados. Os jogadores e a comissão técnica esperam um jogo bastante complicado e com muita pressão, principalmente pela torcida do Remo, que deve comparecer em grande número.Para este jogo a diretoria pontepretana prepara um esquema especial para poder contar com o atacante Washington e o volante Mineiro, que servem à seleção brasileira. O gerente de futebol Marco Ribeiro vai esperar os dois atletas, após o jogo contra o Peru, e vai levá-los para um hotel próximo ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Na manhã de quinta-feira o trio embarca para Belém-PA. O técnico Nelsinho Baptista vai conversar primeiro com os jogadores, para depois confirmar as suas presenças. "Eles vão descansar e momentos antes da partida vou conversar com os atletas para saber de suas reais condições. Caso eles estejam desgastados poderão ficar no banco, mas se estiverem dispostos eles irão jogar tranqüilamente", explicou o treinador. Caso Washington e Mineiro não joguem, eles poderão ser substituídos, respectivamente, por Régis e Roberto. O ala Elivélton, um dos destaques do time, vai desfalcar o time. Ele saiu contundido na partida contra o Barbarense e em seu lugar entrará Luciano, que teve uma boa participação contra a equipe de Santa Bárbara D?Oeste.