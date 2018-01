Ponte perde em casa e segura lanterna A Ponte Preta sofreu sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Paulista para o Ituano, por 4 a 3, no Estádio Moisés Lucarelli, nesta quarta-feira à noite. Ainda sem nenhum ponto, o time campineiro é o 20.º e último colocado da competição. Em crise, vai disputar o dérbi, contra o Guarani, no sábado, no Estádio Brinco de Ouro. O Ituano, com seis pontos, é quinto colocado. Para não dar chance ao azar, a Ponte Preta começou o jogo imprimindo um ritmo forte e logo criou duas chances perigosas. E continuou dominando as ações em campo, justificando a abertura do placar com Harison, aos 17 minutos. Ele aproveitou o chute errado do companheiro Romeu, ajeitou de direita e bateu cruzado com a perna esquerda. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Mas, não deu nem tempo da torcida comemorar, porque o Ituano empatou aos 20 minutos. Após jogada de linha de fundo, a bola sobrou para o chute de canela de Juliano, que encobriu o goleiro Lauro. O gol deu ânimo ao time visitante, que mostrava muita movimentação no seu ataque. Já a Ponte tinha dificuldades na marcação, principalmente na cobertura do lateral-esquerdo Marquinhos. Sem perder a vontade, o time campineiro chegou ao segundo gol. A defesa do Ituano saiu jogando errado, dando o contra-ataque para Ponte, com Roger descendo em velocidade e só desviando na saída do goleiro André Luís. O técnico do Ituano, Leandro Campos, não quis mudar nada no intervalo acreditando que poderia empatar com naturalidade. "Não adianta desespero. Se sairmos em cima deles, corremos o risco de sofrer mais gols. Só estamos perdendo porque perdemos bolas bobas", disse Campos, criticando seu time. E deu sorte de não ser castigado, porque o atacante Roger criou duas grandes chances, a primeira a um minuto e depois aos 11 minutos. Na primeira, ele chutou fora; na segunda o goleiro André Luís mostrou muita categoria para impedir o gol. Mas a sorte estava do lado do Ituano, que chegou ao empate aos 16 minutos. O atacante Rômulo ajeitou para o chute violento de Ricardo Lopes, que entrou nas redes à meia altura. E o time de Itu aproveitou a instabilidade do time da casa para chegar ao terceiro gol aos 24 minutos. Após cobrança de falta, Wilson Mathias subiu sozinho para desviar de cabeça. No desespero a Ponte ainda tentou o empate, mas ficou exposta aos contra-ataques. E em outro lance de falta, o Ituano ampliou o placar, aos 32 minutos. Kauê levantou e o zagueiro Aderaldo desviou de cabeça: 4 a 2. Romeu diminuiu para a Ponte aos 43 minutos, após cabecear no travessão e pegar o rebote. Após o jogo, os poucos torcedores que foram ao Majestoso protestaram e pediram a demissão do técnico Nenê Santana, por enquanto, mantido no cargo. A Ponte Preta voltará a campo sábado no clássico da cidade de Campinas contra o Guarani, a partir das 18 horas, sem o volante Ângelo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. O Ituano também jogará em casa, mas no domingo, às 17 horas, diante do União Barbarense.