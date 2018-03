Ponte perde invencibilidade em Sorocaba Com dois gols do atacante Luciano Henrique, o Atlético Sorocaba derrotou a Ponte Preta por 2 a 1 na tarde deste domingo, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com o resultado, o time campineiro perdeu a invencibilidade no Estadual. No entanto, mesmo com a derrota, a Ponte se manteve na vice-liderança do Grupo 1, com 13 pontos. O Atlético deixou a última colocação e passou a ocupar o oitavo lugar, com nove pontos. Com o Atlético ameaçado pelo rebaixamento e a Ponte brigando pela classificação, a partida começou bastante movimentada. Apesar disso, os constantes ataques quase sempre paravam nas consistentes defesas. Aos 41 minutos, a Ponte teve chance de abrir o pla car em um pênalti sofrido por Weldon. Na cobrança, o próprio Weldon bateu para fora. No segundo tempo, o jogo começou da mesma forma que o primeiro, muita movimentação e troca de passes. Mas desta vez não demorou para que o gol saísse. Aos cinco minutos, após falhas dos pontepretanos Gabriel e Ângelo, o atacante Luciano Henrique abriu o marcador. Com o gol, a Ponte se lançou ao ataque. O empate veio aos 19 minutos, com o meia Piá em outra cobrança de pênalti. Mas aos 33, novamente o Atlético ficou à frente do marcador, após gol de Luciano Henrique em cobrança de pênalti. Placar final: 2 a 1. Na última rodada, o Atlético Sorocaba jogará contra o União Barbarense no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D´Oeste. Enquanto isso, a Ponte Preta enfrentará o Rio Branco no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.