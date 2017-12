Ponte perde jogo e chance de liderar A Ponte Preta desperdiçou a chance de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro ao perder para o Coritiba por 3 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Majestoso, em Campinas (SP), na estréia do técnico Zetti, escolhido para substituir Osvaldo Alvarez. Agora, o time campineiro continua na vice-liderança, com 33 pontos. O Coritiba atingiu 25 pontos, ficando em 14.º lugar. O curioso é que a torcida ponte-pretana ficou muito brava no final do jogo, xingando os jogadores e só poupando o goleiro Lauro. Além disso, extravasou ao coro de "vergonha, vergonha". Antes deste tropeço, a Ponte, em oito jogos, tinha vencido seis jogos e empatado apenas duas vezes em casa. Como tinha prometido o estreante técnico Zetti antes do jogo, a Ponte Preta assumiu uma postura ofensiva nos primeiros minutos e teve duas chances para abrir o placar. Mas quem saiu na frente foi o Coritiba, numa falha coletiva da defesa, que não cortou o levantamento e a bola sobrou para Jackson, que na pequena área bateu cruzado: 1 a 0, aos oito minutos. Outra vez, faltou criatividade ao time campineiro que, ao invés de tocar a bola, insistia na ligação direta entra a defesa e o ataque. Desta forma, facilitou a marcação do Coritiba, que vigiava individualmente os principais atacantes do time da casa: Danilo, Evando e Kahê. "Nosso time insistiu nos lançamento se não funcionou. Vamos acertar no intervalo", prometia Zetti. Para atender ao técnico, a Ponte voltou para o segundo tempo mais adiantada. Era o que os paranaenses queriam para explorar os contra-ataques. Foi assim que chegaram ao segundo gol, aos 19 minutos, quando Rodrigo Mancha desceu pelo lado direito e fez o cruzamento na pequena área para o mergulho de Alexandre Peabiru, que mandou a bola no ângulo esquerdo do goleiro Lauro. Atônita a torcida gritava: "Queremos raça, queremos raça". Na verdade, faltava mesmo era um futebol de qualidade. Zetti ainda tentou mudar o panorama com as entradas e Luciano Santos e Izaías, mas não conseguiu. Melhor para o Coritiba, que ainda criou várias chances e transformou Lauro no melhor em campo. Ele só não impediu o terceiro gol, aos 39 minutos, quando o baixinho Rodrigo Batata, de 1,62 m, mergulhou entre os zagueiros para fechar a goleada. "Jogamos bem e vencemos. Acho que poderíamos ter feito ainda mais gols", analisou o técnico Cuca, aliviado por vencer após três rodadas de jejum, com dois empates e uma derrota. Na quarta-feira, a Ponte Preta tentará a reabilitação contra o Palmeiras, no Estádio Palestra Itália. O Coritiba receberá o Atlético Mineiro, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.