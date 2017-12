Ponte perde mais dois jogadores Não bastasse o fato de estar lutando contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta perdeu agora mais dois jogadores para a reta final da competição. O zagueiro Rodrigo e o volante Ricardo Conceição não devem mais atuar este ano. Rodrigo não aparece no clube desde a última quarta-feira. Ele estava realizando exercícios físicos quando deixou o estádio para socorrer sua mulher, que estaria passando mal e não voltou mais. A diretoria da Ponte Preta não confirma, mas o zagueiro deve ser o próximo a entrar na Justiça atrás de seus direitos federativos. Já Ricardo Conceição sofreu uma fratura da fíbula (osso da perna) durante o treinamento de sábado, num jogo-treino contra o Rio Claro. O jogador foi submetido a uma cirurgia na manhã desta segunda-feira, em Americana, com a equipe do médico André Paraíso Forti. Segundo o médico, Ricardo Conceição terá que ficar longe dos gramados por cerca de três meses, ou seja, não jogará mais pela Ponte neste Brasileiro. Há pouco menos de um mês, a Ponte já havia perdido o volante Roberto, que sofreu uma fratura do osso frontal da testa e teve que passar por cirurgia. Ele também só poderá voltar a jogar em 2004. O time de Campinas ocupa apenas a 22ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, dois a mais que o penúltimo Bahia. No próximo fim de semana, a Ponte enfrentará o Coritiba, no Paraná.