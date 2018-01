Ponte perde mais um zagueiro O zagueiro Fabrício Vieira não faz mais parte do elenco da Ponte Preta para a temporada de 2003. O jogador acertou sua transferência para o Coritiba, a pedido do técnico paranaense, Paulo Bonamigo, e irá substituir o zagueiro Pícoli, recentemente dispensado pela equipe. Fabrício foi contratado no início do Campeonato Brasileiro pela Ponte, junto ao Grêmio de Porto Alegre, como uma grande esperança. Não disputou uma partida sequer na competição e acabou encostado todo o segundo semestre no Estádio Moisés Lucarelli. Ele é o segundo zagueiro a deixar a Ponte Preta neste final de ano. Alex Oliveira, por causa de salários atrasados, entrou na Justiça do Trabalho contra o clube, e ganhou seus direitos federativos, se transferindo na sequência para o Vasco da Gama.