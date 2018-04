Ponte perde outro zagueiro no tribunal O técnico Nenê Santana segue com dúvidas na defesa para escalar a Ponte Preta para a partida de sexta-feira, contra o Figueirense, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. O problema do treinador existe pelo fato de que ele não terá o zagueiro Gustavo, suspenso pelo STJD por três partidas, na terça-feira, em virtude da expulsão na partida contra o Coritiba; e o zagueiro Luís Carlos, que pegou dois jogos de suspensão, nesta quarta-feira, pela expulsão contra o Palmeiras. Por causa disso, Nenê deve improvisar na defesa o volante Marcus Vinícius, que retorna após cumprir suspensão. Assim, a vaga no meio-campo seria preenchida por Ângelo. A escalação de Marcus Vinícius está confirmada mesmo com ele também sendo julgado. O motivo é sua expulsão no jogo contra o Paraná e a suspensão só passará a valer depois do jogo em Florianópolis. Ele pode ser punido por até seis jogos por ser reincidente. Outra novidade no time será a volta do ala-direita André Cunha, depois de cumprir suspensão. Para o jogo em Florianópolis, Nenê Santana deve repetir o esquema 3-6-1, utilizado na vitória de 2 a 1 sobre o Juventude, no último domingo, em Caxias do Sul (RS). Assim, a Ponte jogará com Lauro; Alexandre, Rafael Santos e Marcus Vinícius; André Cunha, Romeu, Ângelo, Lindomar, Danilo e Bill; Roger. No banco de reservas, a Ponte terá os atacantes Barata e Alecsandro, contratados na última semana e que já estão com a situação regularizada. Outro atacante no banco será Júlio César, já recuperado de contusão muscular. A delegação segue pela manhã de quinta-feira para Florianópolis, onde à tarde realiza rachão no campo do Santos. A Ponte, com 49 pontos, é sexta colocada.