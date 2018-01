Ponte perde ponto e recebe multa no STJD A Ponte Preta perdeu nesta terça-feira o ponto conquistado no empate por 1 a 1 contra a Internacional-RS, na estréia do Campeonato Brasileiro, e foi multada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em R$ 6 mil pela escalação irregular do volante Roberto. Ele estava suspenso desde a última rodada do campeonato nacional do ano passado quando enfrentou o Fluminense. O Tribunal entendeu que a suspensão deveria valer para edição deste ano. Com a perda do ponto, em votação unânime no STJD, a equipe de Campinas fica com apenas três na classificação geral. Já o time gaúcho soma agora nove pontos, pois foi declarado vencedor do confronto e assume a liderança isolada do Brasileirão 2003. O advogado do clube, Marcelo Goes, não concordou com o veredicto da entidade e anunciou logo após a sessão que vai recorrer da decisão. ?De acordo com o regulamento ele tem que cumprir a suspensão no torneio em que é expulso, portanto, a pena teria que ter sido convertida apenas em multa. Sem contar, que o STJD teria que ter informado com antecedência?, argumentou.