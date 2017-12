Ponte perde zagueiro Rodrigo na Justiça Mergulhado numa profunda crise financeira, a Ponte Preta continua perdendo seus jogadores. Nesta segunda-feira, o zagueiro Rodrigo conseguiu seus direitos federativos e não mais pertence ao clube. Ele é apenas um dos 21 jogadores que deixaram o clube nesta temporada, a maioria por falta de pagamentos e salários atrasados. O advogado do jogador, Fábio Oliveira Dias, tinha entrado com a ação no dia 12 de novembro, pedindo inicialmente uma liminar para sua liberação. Na ocasião o pedido foi negado pela juíza Josefina Geraldi, que nesta segunda-feira julgou o mérito da ação, dando ganho de causa a Rodrigo numa ação estipulada em R$ 300 mil. Além de perder seu jogador, a Ponte ainda terá que pagar todos os valores em débito, que podem ultrapassar ao estipulado inicialmente no processo.