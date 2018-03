Ponte pode ajudar Santo André contra Guarani A Ponte Preta pode dar uma ajuda para o Santo André na terceira fase da Copa do Brasil. Seus dirigentes estudam com carinho a possibilidade de liberar dois jogadores, o lateral Alexandre e o meia Vander para o primeiro jogo que o time do ABC fará contra o Guarani, quarta-feira, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A idéia da direção da Ponte seria atrapalhar os planos de seu rival em Campinas. O presidente do Santo André, Jairo Livolis, já oficializou o pedido à direção do time campineiro. Mas deixou o clube à vontade, bem como os jogadores que já assinaram um pré-contrato para defender a Ponte no Campeonato Brasileiro. O primeiro indício de que os jogadores podem ser liberados é o adiamento da apresentação. Em princípio, os dois chegariam ao Majestoso na sexta-feira, mas devem ir só na próxima semana. Acontece que na terça-feira a Ponte iniciará período de treinamento em Jarinu e pretende contar com todos jogadores do elenco. Alexandre e Vander se apresentariam na quinta-feira, portanto, dois dias depois dos demais companheiros. O técnico Estevam Soares acha importante unir o grupo o mais rápido possível. Mas deixou a decisão para a diretoria.