Ponte pode anunciar dois reforços O zagueiro Vanderlei, do Ceará, e o atacante Zé Carlos, do CRB, podem ser os novos reforços da Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro. Eles são esperados no Estádio Moisés Lucarelli para definirem seus contratos e já se colocarem à disposição do técnico Estevam Soares. O atacante Maia, do Gama, está quase descartado. Com relação a Vanderlei o acerto está praticamente resolvido. O maior problema é com Zé Carlos, que já teria acertado contrato, mas tem seu atestado liberatório vinculado ao empresário João Feijó, do Corinthians Alagoano. "São dois bons jogadores e que podem ser úteis ao elenco", diz Estevam Soares, bem mais aliviado após a vitória de 2 a 1 sobre o Fortaleza que quebrou o jejum de nove jogos sem vitória. Com 37 pontos, em nono lugar, o time volta a ter esperança de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2006. O elenco treinou em dois períodos visando o jogo contra o Paraná, sábado à tarde, no Majestoso. O coletivo final será realizado nesta quinta-feira, quando deve ser confirmada a volta do zagueiro Thiago Matias, que estava suspenso, na vaga de Preto. O meia Evando, após exames médicos, teve o diagnóstico negativo: vai ficar mais 20 dias fora do time por causa de uma lesão muscular na coxa direita.