Ponte pode anunciar mais dois reforços O técnico Estevam Soares, da Ponte Preta, pode receber mais dois reforços nesta sexta-feira. Um deles é o volante Flávio, do Palmeiras e que estava emprestado ao Internacional-RS. Outro é Cléber, também volante, que defendeu o Gama no Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto, a Ponte apresentou dois reforços à sua torcida: o zagueiro Alexandre, do Palmeiras, e o lateral-esquerdo Bill, do Marília.