Ponte pode dar liderança ao Inter O Tribunal de Justiça Desportiva deverá julgar nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o caso do volante Roberto, da Ponte Preta, que atuou em situação irregular nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Se o clube campineiro for mesmo punido com a perda dos pontos - como deve acontecer - a classificação do campeonato muda de forma substancial. O Inter de Porto Alegre - que empatou com a Ponte na rodada de abertura - deverá ganhar dois pontos e, desta forma, assumir a liderança isolado do certame, com 9 pontos. Hoje, a liderança é dividida por cinco equipes - Cruzeiro, Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória e o próprio Inter, todos com 7 pontos ganhos. Roberto teria que cumprir suspensão de dois jogos pela expulsão contra o Fluminense na última rodada do Brasileirão do ano passado, mas a diretoria da Ponte perdeu os prazos para apelação. Além de perder o ponto pelo empate na estréia, o clube campineiro corre o risco de perder também os três pontos pela vitória (1 a 0) sobre o Juventude, na rodada seguinte. Roberto também participou daquele jogo. Nesta terça -feira está previsto apenas o julgamento do jogo contra o Inter. O caso do time de Caxias do Sul ainda não tem data definida. Com a derrota para o Cruzeiro no último domingo, a Ponte Preta, que havia conquistado quatro pontos nas três primeiras rodadas, não só dará a primeira colocação ao Inter, como cairá para a lanterna isolada do Brasileirão. Enquanto aguarda uma solução nos tribunais, o técnico Abel Braga segue treinando o time para o jogo de quarta-feira contra o Criciúma no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A utilização do volante Roberto nesta partida vai depender do resultado do julgamento. Curiosamente, se ele for punido, então voltará ao time. Na derrota para o Cruzeiro, por 3 a 0, ele não atuou por ordem da diretoria.