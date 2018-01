Ponte pode ficar com Rodrigo Fabri Numa semana de descanso para jogadores e dirigentes da Ponte Preta, as sondagens ganham destaque. Uma delas é pelo meia Rodrigo Fabri, ex-Atlético Mineiro, que pode ser o principal reforço do time para a temporada 2006. Os dirigentes do clube, porém, não confirmam o interesse. "Mas entraram em contato conosco por ocasião de sua rescisão no Atlético", confirmou o seu procurador, o advogado Fernando César. Quem parece estar de saída é o lateral-direito Rissut, que tem proposta por duas temporadas para o Vitória de Guimarães de Portugal, além de sondagens do Internacional e do Fluminense. O jogador, porém, tem contrato com o time campineiro até dezembro do próximo ano.