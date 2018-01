Ponte pode ganhar motivação extra Com 31 pontos e ocupando somente a 19ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta aguarda um comunicado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ter nova motivação na competição. Como é praticamente impossível conquistar uma das vagas à Taça Libertadores de 2004, pois teria que disputar as 16 rodadas restantes e não perder nem um ponto sequer, a esperança é de que a CBF reserve as seis vagas na Copa Sul-Americana de acordo com a classificação no Brasileirão. Assim, os times que ficassem do quarto ao nono lugar garantiriam uma vaga na segunda competição mais importante da América do Sul. "Estamos vivendo um momento em que temos que vencer o maior número de jogos para sair desta situação incômoda em que estamos. Se a CBF confirmasse a Sul-Americana seria um injeção de ânimo a nós a ao campeonato", explicou o técnico Abel Braga, que confirmou as entradas do lateral-direito Marquinhos e o volante Roberto no time que enfrenta o Atlético-MG domingo, às 18 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O atacante Roger, que seria opção no banco de reservas, foi suspenso por três jogos e está riscado dos planos.