Ponte pode mudar esquema domingo A Ponte Preta pode sofrer uma mudança já para o jogo contra o Santos, domingo, no Majestoso, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O meia Danilo, com sua documentação regularizada, deve ser a principal novidade e atuando como um falso atacante. Assim o time pode trocar o esquema 4-4-2 pelo 4-5-1. Mas o técnico Nenê Santana não quis adiantar a escalação do time antes dos treinamentos desta sexta-feira. Só lamentou a derrota inicial para o São Caetano, por 1 a 0, no ABC, com um gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo. "Foi injusto. O pior é que ficamos numa situação complicada já neste início de campeonato, precisando somar pontos". Caso Danilo seja mesmo improvisado no ataque, o garoto Roger deve ir para o banco de reservas. Esta mudança será testada no treinamento coletivo programado para esta sexta-feira à tarde, em princípio, no gramado do Majestoso. O volante Éverton, vindo do Sport Recife, começou a treinar com o elenco nesta quinta-feira e deve ser opção nas próximas rodadas. A diretoria admite que ainda pode contratar outro zagueiro. Por enquanto, Bruno, de 24 anos, ex-Botafogo-RJ, continua treinando e também pode assinar contrato nos próximos dias. O meia Marcinho, ex-Santos, foi descartado uma vez que ele se transferiu para o Marítimo, de Portugal.