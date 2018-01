Ponte pode negociar mais 3 jogadores Dificilmente a Ponte Preta irá manter seus principais jogadores para as disputas dos Campeonatos Paulista e Brasileiro e da Copa do Brasil. Depois de anunciar as dispensas de nove atletas do atual elenco, o lateral-direito Luciano Baiano, o volante Mineiro e o meia Adrianinho deverão ser negociados ainda este ano. Os três já receberam propostas e a diretoria estuda a melhor maneira de negociá-los. Mineiro é o jogador mais assediado. Com propostas de clubes brasileiros e japoneses, o jogador deverá mesmo atuar sob o comando do técnico Marco Aurélio Moreira no Kashiwa Reysol, do Japão. Luciano Baiano tem vínculo com o Ituano e pode ser emprestado ao Vasco. A decisão será tomada nos próximos dias por Oliveira Júnior, diretor esportivo do atual campeão paulista.