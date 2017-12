Ponte pode perder mando de 1 jogo A Ponte Preta pode perder o mando de campo na partida contra o Figueirense, dia 31, pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, a 3º Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga a equipe paulista por causa da invasão do gramado por um torcedor no momento da comemoração do gol de empate contra o Flamengo. Também foram indiciados nesta quinta-feira o atacante Romário, o zagueiro Rodolfo e o técnico Joel Santana, todos do Fluminense, devido ao tumulto ocorrido no clássico com o Flamengo, no último fim de semana. Na ocasião, após a expulsão de Rodolfo, o treinador tricolor empurrou o lateral-direito Rafael e Romário ofendeu o auxiliar do árbitro.