Ponte pode perder Sérgio Alves Depois de um início de ano turbulento, com vários jogadores deixando a Ponte Preta em virtude de salários atrasados ou propostas mais vantajosas de outros clubes, o bom início do Campeonato Brasileiro parecia dar a tranqüilidade que o técnico Abel Braga precisa para poder trabalhar. Parecia. Nesta semana mais um jogador pode estar acertando sua saída do time de Campinas. O atacante Sérgio Alves, artilheiro do time na temporada, ao lado de Luizinho Vieira, com quatro gols marcados, pode estar se transferindo para o Fortaleza. O time cearense, que este ano já "roubou" o meia Wesley da própria Ponte, já fez uma proposta ao atacante e agora aguarda uma resposta do jogador. Após a vitória sobre o Juventude no último final de semana, Sérgio Alves declarou estar muito feliz em Campinas e que não pretendia deixar o time a esta altura do campeonato. Mas uma nova proposta estaria fazendo com que mudasse de idéia. Pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, um jogador pode atuar por outro clube na mesma competição desde que tenha jogado, no máximo, duas partidas completas ou quatro incompletas por outro time. Enquanto isso, o meia Piá segue seu calvário. Depois de desfalcar a Ponte Preta por nove meses em 2002 em virtude de uma cirurgia nos ligamentos do joelho, mais uma vez teve que ser operado nesta terça-feira. Ele já está em repouso e inicia a fisioterapia na quarta-feira. A previsão de retorno aos gramados é de 90 a 120 dias. Com tantos problemas, Abel Braga segue treinando a equipe que domingo enfrenta o Cruzeiro, às 18 horas, no Mineirão. Para este jogo o treinador terá a volta do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão e não participou da vitória, de 1 a 0, sobre o Juventude.