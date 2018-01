Ponte pode poupar jogadores na 4ª Sem chances de chegar à segunda fase do Campeonato Paulista, a Ponte Preta vive momentos de indefinição e de muita tensão. Na véspera do jogo contra o Palmeiras, confirmado para quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o técnico Abel Braga admite que deverá promover novas mudanças no time, inclusive poupar alguns jogadores, caso considere necessário, para o dérbi de domingo, quando receberá o Guarani no encerramento da fase inicial. Este jogo com o Palmeiras foi duas vezes adiado devido as chuvas e também pela briga entre as emissoras de televisão para a transmissão do Paulistão. A nova data, agora, deixou o time já sem chances de classificação. Com apenas três pontos ganhos em quatro jogos, a Ponte terá que lutar contra o rebaixamento. Uma situação que preocupa, porque ela não está acostumada a este tipo de disputa e que, certamente, vai acirrar a Segunda fase do Paulistão para os 12 clubes que tentarão evitar o descenso. Apesar de ser muito criticado pela torcida, o técnico Abel Braga não sinaliza sua saída. "Muito pelo contrário: estou convicto de que posso fazer este time da Ponte jogar bem e conseguir as vitórias", ratifica o técnico, muito xingado após a derrota para o União Barbarense, por 2 a 0, em Santa Bárbara d´Oeste. A diretoria admite que, aos poucos, pretende mudar o elenco já com vistas ao Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, deixaram o clube vários jogadores, entre eles o goleiro Hiran, o volante Dionísio e o meia Hernani. Antes mesmo do início do Paulistão, o clube não renovou com outros jogadores como o meia Caíco e o atacante Macedo. O clube vive um momento muito difícil financeiro, com freqüentes atrasos salariais.