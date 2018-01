Ponte pode trazer dois atacantes Uma possível troca envolvendo o meia Elivélton, da Ponte Preta, com os atacantes Marquinhos Cambalhota e Da Silva, do Coritiba, foi confirmada pelos dirigentes paranaenses, no início da noite. O time campineiro estaria, assim, se prevenindo quanto à possível saída do artilheiro Washington, pretendido pelo Corinthians. O passe de Elivélton, de 29 anos, ainda está vinculado ao Internacional-RS, mas ele tem contrato com o time campineiro até dezembro. A sua saída, portanto, dependeria de uma autorização por parte do clube gaúcho. O meia atacante foi revelado pelo São Paulo, mas já atuou com sucesso em outros clubes como o Cruzeiro-MG, Corinthians e Internacional. No Majestoso ele foi aproveitado tanto no meio-campo como ala-esquerdo. A direção da Ponte não confirma os contatos com o time paranaense. O atacante Marquinhos Cambalhota tem 25 anos e começou sua carreira no Operário, do Paraná. Ele mudou para o Coritiba em 1998 e só conseguiu chegar ao time principal este ano. Da Silva é atacante e também tem 25 anos, começou sua carreira no Mamoré, de Minas Gerais, e logo se transferiu para o Cruzeiro, onde foi companheiro de ataque do centroavante Ronaldo, em meados dos anos 90. Depois de um início promissor, Da Silva foi emprestado para a Portuguesa de Desportos e não se saiu bem no clube paulista. No ano passado, ele foi para o Coritiba, onde disputou a Copa João Havelange. No próximo sábado, dia 14, a Ponte Preta enfrenta o Fluminense no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Será o primeiro amistoso do time de Campinas após as eliminações da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Os reforços Marquinhos, da Portuguesa, e André Silva, do Vasco da Gama, têm presença confirmada pelo técnico Marco Aurélio Moreira.