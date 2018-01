Ponte pode voltar ao esquema antigo Pela falta de alternativas, a Ponte Preta pode voltar a usar o esquema 4-5-1 diante do Cruzeiro, neste domingo, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O experiente zagueiro Galeano, capitão do time, está suspenso com três cartões amarelos e o centroavante Tico foi vetado pelo departamento médico. O técnico Estevam Soares não quis adiantar as mudanças, mas deve aproveitar a volta do meia Danilo para escalá-lo como um segundo atacante, função já exercida anteriormente. Ele entraria no lugar de Izaías, derrubando o 4-4-2. A vaga de Tico seria ocupada por Zé Carlos, reforço vindo do CRB e que está com dois quilos acima do peso. ?É a nossa única opção como atacante de área, que segura os zagueiros lá na frente?, pondera o técnico. Na defesa, Thiago Matias vai jogar ao lado de Preto. Após o empate sem gols com o Vasco, em São Januário, na última quinta-feira, a Ponte Preta ganhou duas posições, ocupando o sétimo lugar. A delegação voltou nesta sexta do Rio de Janeiro, fez um treino de desintoxicação e só fará um tático no sábado, quando o time será confirmado.