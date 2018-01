Ponte precisa ?desencantar?, diz Abel Depois de perdeu seus dois jogos no Campeonato Paulista, a Ponte Preta está numa situação delicada antes de enfrentar o Mogi Mirim, domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Mas se depender do técnico Abel Braga e dos jogadores, o Mogi pode pagar os pecados cometidos pelos pontepretanos nas derrotas para Ituano, por 2 a 1, e Rio Branco, por 3 a 2. O time é lanterna do Grupo 1. Com o time confirmado no esquema 4-3-3, terceiro diferente no Paulistão, Abel Braga acha que chegou a hora de "desencantar". Segundo ele, o time vinha treinando bem e jogando mal, o que pode ser revertido agora. A semana foi carregada de nuvens negras pelos lados do Majestoso, onde até alguns manifestaram seu descontentamento. O meia Adrianinho, eterna promessa e sempre na reserva, não escondeu seu descontentamento. Mas ele pode estar sendo negociado com o futebol da Áustria. Luciano Fabiano ganhou a posição de Daniel na lateral direita, enquanto Marinho, após cumprir suspensão, retorna ao meio da área no lugar de Luis Carlos. Abel confirmou a estréia, desde o início do jogo, do meia Sérgio Alves, que no Campeonato Brasileiro foi o artilheiro do Guarani, com 12 gols. O novo titular promete não passar em branco e derrubar o estigma de que o time só faz gols de bolas paradas. Dos três gols marcados até agora, um foi de pênalti e outros dois de falta.