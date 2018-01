Ponte precisa melhorar muito, diz Abel A vitória da Ponte Preta diante do Juventude no último domingo, por apenas 1 a 0, manteve o time com uma invencibilidade de oito jogos na temporada 2003. Mesmo assim o técnico Abel Braga garantiu que o time ainda precisa melhorar muito para deslanchar no Campeonato Brasileiro. "Conseguimos uma vitória heróica pela raça que os jogadores tiveram em campo, mas o time mostrou muitas falhas que devemos corrigir isso durante a semana para não repetir diante do Cruzeiro", disse o treinador pontepretano. Para enfrentar os mineiros, no domingo, às 18 horas, no Mineirão, Abel Braga terá a volta do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão e não enfrentou o Juventude. Luís Carlos, mesmo tendo feito uma grande partida, volta para o banco de reservas. Mesmo com o Brasileirão am andamento, a diretoria segue em busca de reforços. O nome da vez é o zagueiro Gerson. O ex-jogador de Gama, Bragantino e Matonense, joga atualmente ao lado do atacante Túlio Maravilha no Brasiliense-DF.