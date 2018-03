Ponte preocupada com ataque do Goiás Jogando em casa, a Ponte Preta enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, às 20h30, em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe de Campinas está em 4º lugar, com os mesmos 4 pontos dos goianos e também do Cruzeiro - ambos com melhor saldo de gols. O líder é o Figueirense, com 6. A novidade no time da Ponte é o retorno do atacante Weldon, que cumpriu suspensão automática no empate sem gols com o Flamengo, na rodada passada. Assim, Roger volta para a reserva. "Weldon é um jogador forte e rápido, sendo atualmente fundamental para nosso esquema tático", reconheceu o técnico Estevam Soares, que pediu muito cuidado aos seus jogadores com os contra-ataques do Goiás. Principalmente com Alex, o artilheiro do Brasileiro (4 gols marcados). Reforço - Enquanto isso, a diretoria do clube ainda negocia a contratação vinda do volante Flávio, do Palmeiras, e a ida do zagueiro Gabriel para o Palestra Itália. Existe até a possibilidade de Gabriel continuar na Ponte até o final do ano, uma vez que seu passe foi vendido ao empresário Juan Figer, por US$ 400 mil. Por outro lado, a diretoria confirmou a contratação do goleiro Cláudio, que tinha trabalhado com Estevam Soares no Gama. Mudança - No sábado, a Ponte enfrenta o Atlético Mineiro, às 18 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O jogo estava anteriormente marcado para domingo no Mineirão.