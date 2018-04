Ponte Preta acerta com atacante André Luis, ex-Cianorte-PR

O presidente José Armando Abdalla disse recentemente que a Ponte Preta estava em busca de dois ou três atacantes para a sequência da temporada - Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil - e um deles será André Luis. O jogador de apenas 20 anos já treinou com os novos companheiros nesta segunda-feira no CT do Jardim Eulina, em Campinas (SP).

André Luis foi revelado no Atlético Paranaense e passou por Guaratinguetá-SP, Brasília-DF e Santa Cruz até chegar ao Cianorte-PR, onde disputou 14 jogos e marcou três gols neste ano. Em 2017, o atacante se destacou apesar da campanha ruim realizada pelo Santa Cruz na Série B e chamou a atenção do Botafogo, mas a negociação não se concretizou.

O novo reforço pontepretano joga pela beirada de campo e ajuda bastante na marcação, devendo brigar por uma posição com Felipe Saraiva. Silvinho, que tem características parecidas, foi liberado na semana passada para acertar com o Paraná.

Em relação ao time que vai entrar em campo nesta quarta-feira contra o Náutico, às 21h45, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quarta fase da Copa do Brasil, o técnico Doriva manteve o mistério e realizou um treinamento com os portões fechados para a imprensa. O mesmo deve acontecer nesta terça, quando encerra a preparação para o jogo.

O lateral-direito Tony, o volante Paulinho e o meia Murilo tiveram as documentações regularizadas e podem estrear. Como já disputou a Copa do Brasil pelo Ituano, o zagueiro Léo não poderá jogar. O lateral-esquerdo Igor e o atacante Júnior Santos estão liberados pela CBF.

Ainda nesta segunda-feira, o departamento de marketing da Ponte Preta confirmou a renovação de contrato com a Caixa Econômica Federal como patrocinadora máster até dezembro deste ano. Além da parte frontal, a marca será exibida nas costas em cima dos números. O novo vínculo deve render R$ 3,2 milhões aos cofres alvinegros.