Ponte Preta acerta com atacante Evando O atacante Evando é o mais novo reforço da Ponte Preta. Ele se desligou do Santos, nesta tarde, e assinou contrato até dezembro. A vinda do artilheiro Frontini, do Marília, também é dada como certa no clube, mantendo-se a expectativa de que ambos possam se apresentar nesta quinta-feira. Evando tem 27 anos e, em 1996, participou da seleção brasileira sub-21. Já defendeu Vitória (BA), Goiás (GO), Estrela Amadora, de Portugal, Villareal, da Espanha e Avaí (SC). Chegou na Vila Belmiro nesta temporada, mas não teve nenhuma chance de se firmar como titular. Toda esta movimentação dos dirigentes visa suprir a saída de Roger, artilheiro do Campeonato Brasileiro com cinco gols, que acabou sendo negociado com o São Paulo. Existe também o interesse pela contratação de outro meia, já para suprir a quase certa per da de Harison, que teria acertado sua ida para o União Leiria, de Portugal. À parte destas negociações, o técnico Vadão confirmou que já tem o time definido para o jogo contra o Cruzeiro, sábado à tarde, no Mineirão. Será o mesmo que venceu o Vasco da Gama, por 4 a 2, na última rodada, em Campinas.