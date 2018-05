Ponte Preta acerta com o polivalente Juninho, ex-Atlético-PR

CAMPINAS - A Ponte Preta anunciou nesta quinta-feira seu nono reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem espaço no Atlético-PR, Juninho é volante de origem, mas chega para atuar como lateral-esquerdo, setor mais carente do elenco alvinegro.

Juninho foi indicado por Dado Cavalcanti, com quem trabalhou no Mogi Mirim durante o Campeonato Paulista do ano passado. Apesar de ter sido reserva, o volante despertou interesse do Atlético-PR, onde disputou 25 partidas, sendo a maioria delas como lateral, na vaga do lesionado Pedro Botelho.

O novo reforço passou por exames médicos e aguarda apenas os resultados para ter seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Juninho brigará por uma vaga entre os titulares com Magal, bastante criticado pelos torcedores desde o início do ano.

Após empatar com o Icasa por 1 a 1 na estreia, em Campinas, a Ponte Preta volta a campo no sábado contra o Atlético-GO, às 16h20, no Estádio Serra Dourada, pela segunda rodada da Série B.