Ponte Preta acerta com Tomás Sem condições financeiras para investir na contratação de um atacante renomado, a direção da Ponte Preta optou por uma solução mais simples. Nesta terça-feira anunciou o acerto com Tomás, atacante de 21 anos, que acaba de se desligar do Jundiaí, clube no qual ficou por seis anos. Segundo o diretor da Ponte, Marco Antonio Ribeiro, o clube optou por um negócio de risco porque o acordo não envolve nenhum investimento inicial. O atacante mora em Campinas e se mostra muito animado com a chance. "Tenho certeza de que poderei crescer muito com uma seqüência de jogos", comentou. Depois de fazer exames médicos e assinar contrato de um ano, Tomás seguiu para Jarinu onde se integrou ao elenco que realiza período de pré-temporada. Antes de acertar com Tomás, a Ponte consultou vários atacantes como Tuta, do Flamengo, Valdir, ex-Atlético-MG e Oséas, do Cruzeiro. "Todos estão fora da realidade financeira do Brasil", disse o diretor Marco Ribeiro. A Ponte vendeu Washington para o Fenerbahce, da Turquia, por US$ 8 milhões. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, tenta aproveitar a semana para definir o time titular que estreará no Campeonato Brasileiro contra o Juventude-RS, dia 11, em Caxias do Sul. O zagueiro Alex e o meia Piá, machucados, estão praticamente fora deste primeiro jogo.