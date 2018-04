Ponte Preta acerta com zagueiro do Avaí por dois anos

O zagueiro Pablo é o novo reforço da Ponte Preta para a temporada de 2015. O defensor esteve em Campinas (SP), onde assinou contrato por dois anos. A sua apresentação vai acontecer em janeiro, junto com o restante do elenco para a pré-temporada.

Pablo foi um dos destaques do Avaí na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O bom desempenho o colocou na mira de Fluminense e Flamengo, que, inclusive, fizeram propostas, mas a preferência foi acertar com a Ponte Preta. Ele já havia se apalavrado com a equipe de Campinas e resolveu cumprir o acordo.

O defensor chegou ao Avaí sob muita desconfiança. Antes disso já havia atuado por Tiradentes-CE, Ceará, PSV Eindhoven (Holanda) e Grêmio. No Ceará conquistou o título estadual de 2011. Neste ano, quase retornou ao futebol holandês, mas o jogador preferiu dar sequência na boa temporada pelo clube catarinense.

Este é o sétimo reforço da Ponte Preta para a temporada de 2015. Os outros jogadores são: o goleiro Matheus (ex-Bragantino), os zagueiros Renato Chaves (Náutico) e Diego Ivo (Ceará), o volante Paulinho (Náutico), o meia Tchê Tchê (Audax) e o atacante Fábio Santos (Oeste).