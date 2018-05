Ponte Preta acusa Renato de não honrar compromisso

"Mais uma vez o atleta não honrou um compromisso com a Ponte", lamentou o coordenador técnico Wanderley Paiva, que também disparou contra o empresário do meia, Neto.

Segundo o dirigente, as conversas entre Ponte e Renato começaram na segunda semana de dezembro, após o técnico Sérgio Guedes fazer contato com o meia. A pedido do treinador, a Ponte fez o primeiro contato com Neto.

"Ele nos informou que precisaria esperar por uma definição do Grêmio em renovação de contrato com Renato. O Grêmio não quis renovar e o Sérgio (Guedes) manteve contato com o jogador para que a negociação com a Ponte fosse concretizada", contou Paiva.

De acordo com a Ponte, Renato informou que estava em Campinas na segunda-feira. "Estávamos aguardando o retorno com a data para a reunião e fomos surpreendidos pelo anuncio, ontem (quinta-feira), da contratação pelo Botafogo", finalizou Paiva.