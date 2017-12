Ponte aguarda chegada de Wellington Paulista para esta sexta-feira

O acerto entre Ponte Preta e o atacante Wellington Paulista, de 31 anos, agora é apenas questão de tempo. Nesta quinta-feira, o jogador assinou o distrato do direito de imagem com o Fluminense e está livre para fechar com o time de Campinas. A expectativa dos campineiros é que o novo reforço seja oficializado nesta sexta.

O vínculo de trabalho do atacante continua ligado ao time carioca e ele será emprestado para a Ponte Preta até dezembro deste ano. Os dois clubes dividirão o salário, mas a porcentagem não foi revelada.

A negociação entre Ponte Preta e Fluminense começou ainda em dezembro do ano passado, mas esfriou depois que os campineiros não quiseram liberar o zagueiro Renato Chaves aos cariocas.

Agora, a prioridade da Ponte Preta passa a ser a chegada de um volante que substitua o antigo capitão Fernando Bob, hoje no Internacional. Para a vaga, os dirigentes prometem um jogador mais experiente.