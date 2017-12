Ponte Preta aguarda definição de Luis Fabiano e se anima com lateral Sidcley

A Ponte Preta espera que duas negociações tenham um desfecho positivo na próxima semana. Luis Fabiano vai viajar para a China nos próximos dias na tentativa de rescindir o seu contrato com o Tianjin Quanjian e ficar livre. Já o acerto do Internacional com Uendel, do Corinthians, deixou o caminho aberto para os campineiros em relação ao lateral-esquerdo Sidcley, do Atlético Paranaense.

Ídolo da torcida, Luis Fabiano tem em mãos uma proposta de dois anos da Ponte Preta e deixou claro para os dirigentes que a preferência será do seu clube de origem assim que seu contrato com os chineses for rescindido. O Santos saiu da briga e apenas o Vasco pode fazê-lo não desembarcar no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Com 36 anos, o atacante foi artilheiro na segunda divisão da China, com 23 gols, tanto que o clube deseja a sua permanência por lá. Mas como a sua família é de Campinas, a ideia é morar na cidade do interior paulista.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra situação que a diretoria alvinegra monitora é a de Sidcley. Em entrevista coletiva concedida no início da semana, o diretor de futebol Gustavo Bueno confirmou o interesse no lateral do Atlético, mas disse que era preciso aguardar porque os paranaenses tinham outras possibilidades. Uma delas era o Internacional, que contratou Uendel na última quarta-feira e descartou outro jogador para o setor.

Em busca de mais quatro reforços - um zagueiro, um lateral-esquerdo e dois atacantes -, a Ponte Preta sondou o atacante Lucca, do Corinthians, mas a negociação esfriou depois de William Pottker não ter sido liberado. Mesmo assim, a diretoria campineira ainda sonha com sua contratação.