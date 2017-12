Ponte Preta ainda busca o ataque ideal A Ponte Preta comemora o fato de estar perto da classificação à segunda fase no Campeonato Paulista, mas o técnico Estevam Soares ainda não conseguiu encontrar o ataque ideal. Ele espera que este problema seja superado no próximo jogo, domingo à tarde, contra o Corinthians, em Campinas. Seis jogadores já foram utilizados no setor, alguns improvisados, mas até agora somente Anselmo conseguiu se firmar. Os meias Rafael Ueta e Kléber, além dos atacantes Weldon, Rafael Godói e Waguinho, disputam a outra posição. Por enquanto, os mais cotados são os três primeiros, que vêm sendo usados mais constantemente. Enquanto isso, Soares comemora o fato de poder contar com o meia Piá, que retorna de suspensão. "É um grande reforço. Ele tem muita experiência e ajuda muito os outros jogadores quando está em campo", disse o treinador. Na defesa ele não terá Gabriel, expulso na vitória de 1 a 0 sobre o América, mas terá o experiente Alexandre. Recuperado de dores musculares. Nesta quarta-feira, o grupo realizou treinos técnicos e táticos. O time deve ser definido durante o coletivo de sexta-feira. A Ponte ocupa vice-liderança do Grupo 1, com dez pontos, e está invicta.