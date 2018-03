Ponte Preta ainda busca outro atacante A Ponte Preta espera fechar o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro ainda nesta semana. De acordo com a diretoria do clube campineiro, além dos dois reforços trazidos do Santo André, faltaria apenas um centroavante para completar o grupo idealizado pelo técnico Estevam Soares. O lateral-direito Alexandre e o meia Vânder, que nesta quarta-feira se despedem do Santo André na partida de volta contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, já acertaram com a Ponte. Como conta apenas com os atacantes Anselmo e Weldon, que pode ser negociado com o Internacional-RS, a prioridade agora é a contratação de um novo jogador para a posição, mesmo com a chegada do experiente Macedo. Valdir Papel, atualmente no Sport-PE, é um dos cotados. "Temos uma escassez de atacantes. Contratamos o Macedo, mas ainda falta aquele homem-gol. Estamos estudando alguns nomes", explicou o técnico. Nesta terça-feira a Ponte deu seguimento ao intenso trabalho físico de preparação para o Brasileiro. A partir de quarta-feira o time passa a treinar com bola. O time de Campinas estréia no campeonato no próximo dia 21, contra o Corinthians.