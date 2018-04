Ponte Preta ainda busca reforços para Brasileirão

Roger Gaúcho pertence ao São Caetano e deve ser emprestado para o clube de Campinas. Revelado pelo Inter, o meia tem passagens por Santos, Oeste e Barueri. E chegaria para brigar por uma vaga para jogar ao lado de William no ataque da Ponte.

Titular do Penapolense, Fernando teve seu contrato encerrado após o Paulistão. O volante começou a carreira no Palmeiras, mas não teve muito espaço por lá. No ano passado, disputou a Série B do Brasileiro pelo Boa.

A contratação da dupla confirma o discurso do executivo de futebol da Ponte, Ocimar Bolicenho. Após a conquista do título de Campeão do Interior no Campeonato Paulista, o dirigente confirmou que mais três jogadores chegariam ao clube: dois meio-campistas e um atacante.

Até agora, a Ponte Preta já apresentou outros seis reforços para o Brasileirão: os laterais Rodrigo Biro (ex-Penapolense) e Régis (ex-São Bernardo), o zagueiro César (ex-Atlético Sorocaba), os volantes Magal (ex-Mogi Mirim) e Paulo Roberto (ex-Audax) e o meia Rafinha (ex-Audax).

Todos eles devem estar à disposição do técnico Guto Ferreira para o duelo contra o São Paulo, no próximo domingo, às 16 horas, em Campinas, pela primeira rodada do Brasileirão.