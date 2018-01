Ponte Preta ainda espera por atacantes A diretoria da Ponte Preta espera definir ainda nas próximas horas a contratação de dois atacantes: Anselmo, do Palmeiras, e Adriano, do Avaí. Além disso, para o próximo jogo, contra o Juventus, sábado à tarde na Rua Javari, outros dois reforço s devem estrear: o atacante Weldon e o lateral-direito Márcio Goiano. Enquanto a diretoria não confirma as contratações, o técnico Estevam Soares espera otimista pela liberação dos documentos de Weldon e Goiano. "São dois especialistas em posições que estamos improvisando", disse o técnico. O zagueiro Alexandre, machucado, deve continuar de fora. Já o lateral-direito Denis, do time de juniores, também deve ser vetado com uma luxação no ombro direito. Em dois jogos no Campeonato Paulista, a Ponte Preta somou dois pontos ao empatar com o São Paulo sem gols no Morumbi e depois, em casa com a Portuguesa Santista, por 3 a 3.