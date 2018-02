Ponte Preta ainda está indefinida Para manter a fase de ascensão dentro do Campeonato Paulista, a Ponte Preta vai enfrentar o Mogi Mirim, neste sábado, às 16 horas, no Majestoso. Mas o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, ainda não definiu os substitutos para o zagueiro Galeano e para o meia Harison, que terão que cumprir suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Marília. Vadão, como sempre, tem sido cauteloso, mas até admite que Luís Carlos e Rafael Rodrigues, respectivamente, podem ser os escolhidos. A idéia era testá-los no coletivo desta tarde, mas que acabou cancelado por causa das fortes chuvas que caem na cidade e em toda a região. Em princípio, haverá apenas um tático nesta sexta-feira cedo, em local ainda a ser definido. O gramado do majestoso está vetado em virtude do mau tempo. Há quatro jogos sem perder, a Ponte Preta soma 17 pontos e ocupa a 13ª posição.