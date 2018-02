Ponte Preta ainda sonha com classificação no Paulista O técnico da Ponte Preta, Nelsinho Baptista, tem consciência de que a luta para chegar às semifinais do Campeonato Paulista ficou muito mais difícil depois da derrota de sábado para o São Paulo, no Morumbi, e da combinação do complemento da rodada do Estadual, mas disse que seu time vai lutar até o fim por uma das quatro vagas. "Vamos lutar por cada ponto nos últimos cinco jogos. Ficou realmente difícil, mas não podemos perder a esperança. Se não der para chegar às semifinais, podemos disputar o título do interior?, lembrou o técnico. A equipe campineira tem 20 pontos e ocupa a 10.ª posição - o Palmeiras, que está no quarto posto, soma 25 pontos. O seu próximo compromisso será diante do Noroeste, outro clube na briga - está em sexto, com 24 pontos. Depois disso, a Ponte fará mais três jogos em casa até o fim da primeira fase, diante de Paulista, Santos e Sertãozinho. A única partida como visitante será contra o Marília, na penúltima rodada.