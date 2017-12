Ponte Preta almeja Sidcley, do Atlético-PR, como reforço para lateral esquerda Depois de ver as negociações com Danilo Barcellos e Gilson irem por água abaixo - o primeiro foi para o Atlético-MG e o segundo para o Botafogo -, a Ponte Preta definiu Sidcley, do Atlético-PR, como prioridade para a lateral esquerda em 2017. A negociação, ainda em fase inicial, é considerada difícil de acontecer.