Ponte Preta animada com boa largada Quatro pontos em dois jogos e com bom futebol. Estes dados animam o técnico Osvaldo Alvarez, da Ponte Preta, a sonhar em ir mais longe neste início de Campeonato Brasileiro. Agora, ele ambiciona chegar aos sete pontos ainda na terceira rodada, quando enfrentará o Paysandu, no Estádio Majestoso, no próximo sábado, em Campinas (SP). O empate por 3 a 3 com o Atlético Mineiro, sábado à noite, em casa, foi bem recebido pelas circunstâncias, com um gol contra aos 45 minutos do segundo tempo, marcado pelo zagueiro mineiro, Adriano, mas não agradou no todo. "Pelo futebol que mostramos, poderíamos até ter somado os três pontos". Nas contas da comissão técnica, porém, a perspectiva é de somar sete pontos nos três primeiros jogos. Na estréia, o time campineiro tinha vencido o Atlético-PR, em Curitiba (PR). "A cada três jogos, a meta é no mínimo cinco e no máximo sete pontos", reforça Vadão. Para o próximo jogo ele espera contar com os retornos do goleiro Lauro e do meia Harison, que se recuperam de contusões.