Ponte Preta anuncia chegada do lateral-esquerdo Bryan

CAMPINAS - A Ponte Preta anunciou, nesta quarta-feira, seu 12.º reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Bryan, que tem os direitos ligados ao América-MG, chegou ao Estádio Moisés Lucarelli para realizar exames médicos e assinará contrato até o final do ano.

O interesse do clube no jogador surgiu há duas semanas, assim que Thiago Carleto foi dispensado por problemas disciplinares. Com o retorno do lateral para o São Paulo, o setor se tornou o principal problema da Ponte, que conta apenas com Magal para função.

Bryan tem 22 anos e disputou o último Campeonato Paulista pela Portuguesa. Revelado pelo próprio time mineiro, ele chegou a ser emprestado ao Benfica, de Portugal, na temporada 2012/2013. Após deixar a Lusa, o jogador chegou ser cogitado no Paraná, mas as negociações não se concretizaram.

Agora, a Ponte já soma 12 reforços. Antes, chegaram o lateral-direito Daniel Borges, os volantes Juninho, Élton e Adilson Goiano, os meias Rodolfo, Léo Cittadini e Lucas Patinho, e os atacantes Alexandro, Edno, Cafu e Vinícius. Até o final de semana, é esperada a contratação de mais um zagueiro.